«Борнмут» на стадионе Vitality обыграл «Лидс» со счетом 2:0 в матче Премьер-лиги. Голами отметились Эванилсон на 31-й минуте и Амин Адли на четвертой компенсированной минуте второго тайма. По данным Sky Sports, команда Марко Розе выиграла шестой матч подряд во всех турнирах, не пропустив ни одного гола.

Ошибка вратаря открыла счет

До пропущенного мяча «Лидс» выглядел лучше, однако пропустил после неудачного паса вратаря Джеймса Траффорда. Эванилсон воспользовался ошибкой голкипера и вывел хозяев вперед.

На 11-й минуте нападающий «Лидса» Доминик Калверт-Льюин забил в своем 50-м матче за клуб, но гол отменили после проверки VAR из-за игры рукой.

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Безвыигрышная серия «Лидса»

Гости нанесли 10 ударов, но лишь один из них пришелся в створ ворот. Показатель ожидаемых голов «Лидса» составил 0,61. Команда забила лишь дважды в последних пяти матчах Премьер-лиги и не может победить в чемпионате уже пять игр подряд.

Окончательный счет в компенсированное время установил Амин Адли после передачи Жуниора Эли Крупи, который в этом эпизоде прокинул мяч между ног сопернику. Во время победной серии «Борнмут» также обыграл «Штурм», «Сандерленд», «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллу».

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