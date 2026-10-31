«Брайтон» одержал победу над «Манчестер Сити» со счётом 1:0 на стадионе «Этихад» в матче Премьер-лиги. Единственный гол на 11-й минуте забил Ясин Аяри, воспользовавшись неудачной попыткой Матеуса Нунеса выбить мяч. Как сообщает Sky Sports, это первая победа «Брайтона» на «Этихаде».

Второе подряд поражение «Сити»

Команда Энцо Марески проиграла второй матч Премьер-лиги подряд: неделей ранее «Манчестер Сити» уступил «Астон Вилле». В последний раз клуб терпел два подряд поражения в чемпионате в августе 2025 года.

После перерыва хозяева значительно усилили давление. Илиман Ндиайе попал в перекладину, Эрлинг Холанд был близок к голу после подачи с углового, а удар Нунеса отразил вратарь «Брайтона» Барт Вербрюгген. Всего голкипер совершил семь сейвов.

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«Брайтон» занимает третье место

В конце встречи Нико О'Райли пробил головой мимо ворот, а Джек Хиншелвуд мог удвоить преимущество гостей. По данным Sky Sports, у «Брайтона» рекордное для клуба количество очков на этом этапе сезона в высшем дивизионе.

После победы «Брайтон» занимает третье место в таблице и отстаёт на два очка от «Манчестер Сити» и «Арсенала». За четыре дня до матча команда также играла на «Этихаде» в Кубке лиги (Carabao Cup), где выбыла из турнира.

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