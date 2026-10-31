«Брентфорд» в западном Лондоне победил «Ноттингем Форест» со счётом 2:0 в матче Премьер-лиги. Команда Оливера Гласнера продолжила неудачную серию в атаке и остаётся самой нерезультативной в чемпионате, сообщает Sky Sports.

Автогол Миленковича открыл счёт

Хозяева вышли вперёд на 30-й минуте. Данго Уаттара получил мяч после дальнего паса голкипера Каоимхина Келлехера и прострелил в штрафную, после чего Никола Миленкович отправил мяч в собственные ворота.

До перерыва «Брентфорд» мог удвоить преимущество: Матиас Йенсен со штрафного попал в верхнюю часть перекладины. В то же время «Ноттингем Форест» имел возможность сравнять счёт на 24-й минуте, но Джеймс Макэти после прохода в штрафную пробил мимо ворот.

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Первый удар в створ на 79-й минуте

После перерыва команда Гласнера вновь не использовала хороший момент. Райан Йейтс не смог с близкого расстояния головой замкнуть подачу Моргана Гиббса-Уайта. На 76-й минуте Игор Тиагу, которому ассистировал Джейдон Энтони, забил второй мяч «Брентфорда» ударом с рикошетом.

По данным Sky Sports, до своего первого удара в створ на 79-й минуте «Ноттингем Форест» нанёс 14 ударов. Макэти тогда пробил низом, и Келлехер без проблем забрал мяч. В нынешнем сезоне Премьер-лиги «Форест» забил шесть голов и находится в зоне вылета, тогда как «Брентфорд» остался недалеко от позиций, дающих право сыграть в Лиге чемпионов.

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