«Брентфорд» сыграл вничью 2:2 с «Астон Виллой» в матче Премьер-лиги на «Вилла Парк». Кристоффер Айер сравнял счёт на 79-й минуте, благодаря чему команда сохранила беспроигрышный старт сезона, сообщает Sky Sports.

Быстрые голы в начале игры

Гости открыли счёт уже на 10-й минуте. Тайрон Мингс потерял мяч в опасной зоне, после чего Егор Ярмолюк мощно пробил в сетку ворот Зиона Судзуки. «Астон Вилла» ответила через 88 секунд: удар Эми Буэндии после рикошета отскочил к Николасу Джексону, который забил с близкого расстояния.

До перерыва у хозяев было ещё несколько возможностей выйти вперёд. Буэндия не попал в ворота после эпизода с участием Йохана Манзамби, а Джексона и Джона Макгинна в компенсированное время первого тайма остановил вратарь Келлехер.

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Ответ Айера

На 77-й минуте «Астон Вилла» вышла вперёд: удар Макгинна после рикошета завершился голом. Однако преимущество хозяев продлилось недолго. Айер подключился из глубины по левому флангу и протолкнул мяч в ворота, установив окончательный счёт.

После шести матчей «Брентфорд» не потерпел ни одного поражения в чемпионате и сохранил место в топ-4. «Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери одержала лишь одну победу в первых шести матчах сезона.

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