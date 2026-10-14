Вингер «Арсенала» Букайо Сака получил самую высокую оценку среди игроков Премьер-лиги в этом сезоне по данным Gradient Sports, приведённым Sky Sports. Его общий балл составляет 88,5 из 100. По этому показателю он опережает Жуана Педру, Эллиота Андерсона, Льюиса Холла и Райана Шерки.

Больше голевых моментов

В матче против «Лилля» Сака вышел на замену, отдал голевую передачу первым касанием и забил на 71-й минуте. Этот мяч стал его четвёртым во всех турнирах сезона, ещё два гола он забил в составе сборной Англии. Перед игрой главный тренер «Арсенала» Микель Артета призвал вингера забивать по два-три мяча за матч.

В Премьер-лиге Сака в среднем имеет 0,50 ожидаемого гола с игры за 90 минут — почти вдвое больше, чем в любом из его предыдущих сезонов в «Арсенале». Больше ожидаемых голов в чемпионате сгенерировали только центральные нападающие Тьерно Барри и Эрлинг Холанд. Три гола Саки в этом сезоне были забиты из вратарской площадки или рядом с ней.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оценка качества исполнения

Gradient Sports оценивает футболистов по качеству выполнения действий, а не только по итоговым результатам. По данным компании, Сака превосходит средние показатели вингеров Премьер-лиги в передачах, ударах, навесах, продвижении мяча, единоборствах и игре один в один в защите.

Сака также входит в тройку лидеров лиги по ударам в створ и касаниям в штрафной площади и совершил больше всего быстрых рывков среди всех игроков чемпионата. В то же время он создаёт меньше моментов для партнёров, чем в предыдущие сезоны. Артета связывал рост голевой угрозы с перемещениями Саки ближе к центру поля и взаимодействием с Мартином Эдегором и Каем Хаверцем.

Читай нас в