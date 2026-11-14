Буковина уверенно победила «Левый берег» в перенесённом матче УПЛ

Черновицкая «Буковина» одержала победу над киевским «Левым берегом» со счётом 3:0 в перенесённом матче 11-го тура украинской Премьер-лиги.

Команды начали матч ещё 1 ноября. Однако после первого тайма была объявлена воздушная тревога, которая затянулась более чем на сутки. В результате матч не удалось доиграть и 2 ноября.

Две недели назад «желто-черные» успели открыть счет. В середине первого тайма черновчане воспользовались ошибкой обороны «аистов». В итоге, после перехвата мяч оказался у Груши, который с рикошетом от Коваленко пробил над вратарем.

С началом второго тайма в атаку перешел «Левый Берег». Сначала Венделл после отскока пробил рядом со штангой, а затем низким ударом заставил потрудиться Пенькова. А впоследствии Малик головой не попал в створ ворот.

«Буковина» ответила неточным ударом Дахновского. Подопечные Александра Рябоконя продолжили давить на ворота гостей, но пропустили выпад «желто-чёрных». Танковский вывел на прорыв Грушу, который хладнокровно реализовал выход один на один с вратарём.

«Аисты» снова пошли в атаку. Пеньков парировал удары Диего и Викентия Волошина, а ещё одна попытка последнего и удар Коваленко прошли мимо ворот черновчан. А под занавес матча гости забили в третий раз — Подлепенец принял мяч в штрафной и из-под защитника пробил в угол.

С победой в активе «Буковина» поднялась на восьмое место в турнирной таблице УПЛ. Команда Сергея Шищенко набрала 13 очков. «Левый Берег» остался над зоной вылета (девять очков).

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