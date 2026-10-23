В Лозанне, Швейцария, Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию японского спортивного ходока Коки Икеды против World Athletics и отменил четырёхлетнюю санкцию. CAS пришёл к выводу, что антидопинговое обвинение против серебряного призёра Олимпиады в Токио не было доказано. Спортсмен может немедленно вернуться к соревнованиям.

Отменённая санкция

28-летний Икеда был временно отстранён в ноябре 2024 года. В феврале 2025 года Athletics Integrity Unit наложила на него четырёхлетнюю санкцию по обвинению в использовании или попытке использования запрещённого препарата.

В марте 2025 года спортсмен обжаловал это решение в CAS, отвергнув допинговые обвинения. World Athletics утверждала, что Икеда мог проводить манипуляции с кровью, ссылаясь на отклонения в его Биологическом паспорте спортсмена.

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Медицинские объяснения

Панель CAS рассматривала дело в Лозанне в мае. Она согласилась, что несколько показателей в биологическом профиле Икеды были аномальными, однако сочла обоснованным объяснение этих данных, не связанное с допингом.

Как сообщает Channel NewsAsia, спортсмен предоставил значительный объём медицинских материалов и экспертных заключений. По мнению суда, они обеспечили более широкую фактическую основу, чем та, которой располагал трибунал World Athletics во время первоначального рассмотрения. CAS постановил, что запрет на участие в соревнованиях не применяется.

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