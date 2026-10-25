«Челси» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» со счётом 3:1 в матче женской Суперлиги. Лондонская команда уступала после первого тайма, но забила трижды после перерыва. Как сообщает Sky Sports, дубль оформила Мельвин Маляр, а Сэнди Балтимор отметилась голом и результативной передачей.

Гол Бартрип в первом тайме

«Челси» активно начал игру и создал несколько моментов: защитницы «Кристал Пэлас» дважды вынесли мяч с линии ворот, а вратарь Полин Пейро-Маньен сделала двойной сейв в первые 15 минут. Однако на 20-й минуте хозяйки вышли вперёд — Молли Бартрип забила после подачи с углового. Это был первый гол «Кристал Пэлас» в матчах против «Челси» за восемь очных встреч.

В заявку «Челси» не вошли Лорен Джеймс и Кира Уолш: тренер Соня Бомпастор оставила их вне состава перед матчем женской Лиги чемпионов против «Ромы» в середине недели.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дубль Маляр и пенальти Балтимор

После перерыва «Челси» выпустил Эрин Катберт и Сэнди Балтимор, после чего ход встречи изменился. На 51-й минуте Маляр сравняла счёт ударом примерно с 25 метров — незадолго до этого она не реализовала возможность поразить пустые ворота.

На 75-й минуте Балтимор обыграла трёх соперниц и отдала передачу на Маляр, которая головой забила свой второй мяч в матче. На 90-й минуте Балтимор реализовала пенальти и установила окончательный счёт. После этой победы «Челси» временно возглавил турнирную таблицу женской Суперлиги перед матчем «Манчестер Сити» с «Манчестер Юнайтед».

Читай нас в