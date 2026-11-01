Чемпион MotoGP Марк Маркес победил на Гран-при Малайзии на трассе «Сепанг» и увеличил свое преимущество в общем зачете сезона до 44 очков. Как сообщает Channel NewsAsia, это первая победа испанца на малайзийском этапе с 2018 года.

Ход гонки

Марк Маркес опередил своего брата Алекса Маркеса, стартовавшего с поул-позиции, на входе в первый поворот. Алекс вскоре вернул себе лидерство, однако в следующем повороте вышел за пределы траектории и пропустил брата вперед. После этого Маркес удерживал первую позицию до финиша.

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Второе место занял гонщик KTM Педро Акоста, который накануне выиграл спринтерскую гонку. Третьим финишировал Алекс Маркес из команды Gresini.

Положение в чемпионате

После победы Маркес, семикратный чемпион MotoGP, набрал 399 очков в чемпионате. Его ближайший соперник в борьбе за титул Хорхе Мартин не выступал в Малайзии из-за перелома запястья. Отставание Мартина от лидера составляет 44 очка.

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