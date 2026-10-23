Чемпионат Африки по шоссейному велоспорту 2026 года в кенийском Кисуму собрал 348 спортсменов из 32 стран. Соревнования, стартовавшие во вторник и продлящиеся неделю, увеличили спрос на отели, рестораны, транспортные услуги и продукцию малого бизнеса. В то же время перекрытия дорог осложнили работу части мотоциклетных перевозчиков и торговцев.

Спрос на жилье и рестораны

Как сообщает Nation Kenya, число участников выросло по сравнению с предыдущим чемпионатом, когда выступили 320 велогонщиков из 30 стран. По оценке издания, вместе с техническими командами делегации сформировали спрос на проживание примерно для 1044 человек. В город также прибыли сотрудники секретариата, члены технического комитета, должностные лица Министерства спорта и представители других структур, задействованных в организации.

Генеральный секретарь Ассоциации туризма озера Виктория Роберт Айоко заявил, что отели, получившие онлайн-бронирования, ощутили положительный эффект, однако гости распределились между заведениями неравномерно. По словам чиновницы округа по вопросам туризма, торговли и маркетинга Фариды Салим, трансляции соревнований в 32 странах-участницах дополнительно представляют Кисуму континентальной аудитории.

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Перекрытия дорог и перевозчики

Для проведения гонок в городе перекрыли ряд дорог, в частности дорогу Кисуму—Найроби, кольцевую дорогу в Ньяленде и маршруты в районе Милимани. Водителям и мотоциклистам пришлось пользоваться более длинными объездными путями.

Мотоциклетный перевозчик из Конделе Фредрик Аренга рассказал, что он и его коллеги были вынуждены пересматривать тарифы из-за дополнительного расстояния. Некоторые из них увеличили стоимость поездки на 20 кенийских шиллингов. Он также отметил, что перевозчики пока не ощутили экономической выгоды от чемпионата, в отличие от школьных спортивных и культурных мероприятий, которые создают спрос на поездки.

Предприниматели на территории спортивного комплекса имени Джарамоги Огинга Одинги также сообщили о неоднозначном результате. В учреждение допускали только велокоманды и аккредитованных лиц, поэтому привычный поток посетителей сократился. В то же время тренеры, технический персонал и зрители обеспечили часть продаж еды и напитков. Чемпионат завершится в воскресенье.

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