Кенийка Шейла Чепкируи победила в элитном женском забеге Нью-Йоркского марафона в США с результатом 2 часа 24 минуты 36 секунд. Это её второй титул на этих соревнованиях после победы в 2024 году.

Финиш Чепкируи

Чепкируи пересекла финишную линию без соперниц рядом. Как сообщает Channel NewsAsia, примерно за четыре мили до финиша она вместе с соотечественницей Хеллен Обири оторвалась от группы лидеров. На значительной части заключительного отрезка Обири держалась позади Чепкируи.

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Обири защищала титул, завоёванный в предыдущем году. Тогда она также установила рекорд трассы Нью-Йоркского марафона.

Борьба за второе место

Американка Джесс Макклейн заняла второе место с временем 2 часа 24 минуты 42 секунды. В последние мгновения забега она опередила Обири, финишировавшую третьей. По данным источника, Макклейн пересекла линию на одну секунду раньше кенийской спортсменки.

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