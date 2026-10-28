Действующие чемпионы НБА «Нью-Йорк Никс» одержали первую победу в новом сезоне, обыграв «Детройт Пистонс» со счетом 111:97. До этого нью-йоркская команда проиграла три стартовых матча, а «Пистонс» подходили к игре без поражений, сообщает Sky Sports.

Рывок после неудачного старта

После первой четверти «Никс» уступали 25:38, однако в двух следующих четвертях переиграли соперников с общим счетом 63:25. Во второй четверти команда из Нью-Йорка позволила «Детройту» набрать лишь 12 очков.

Карл-Энтони Таунс завершил матч с 27 очками и 20 подборами. По его словам, команда прибавила в физической игре и энергии, став больше похожей на себя в прошлом сезоне, но ей еще нужно прогрессировать.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Вклад Брансона и оценка тренера

В третьей четверти Джейлен Брансон реализовал свои первые три броска и начал рывок 11:0. Благодаря этому «Никс» превратили преимущество в одно очко после первой половины в счет 62:50. Баскетболист сказал, что пытался помогать команде и верил, что игра в итоге наладится.

Главный тренер Майк Браун заявил, что в этой игре у команды было больше удачных моментов, чем в трех предыдущих. В то же время он предостерег, что проблемы не исчезли окончательно, но результат показал способность команды действовать лучше при должной концентрации.

В прошлом сезоне «Никс» завершили плей-офф с балансом 16 побед и трех поражений и установили рекорд по наибольшей разнице очков для команды в одном постсезоне.

Читай нас в