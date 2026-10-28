28 октября в Марокко стартует стадия 1/8 финала женского чемпионата мира по футболу U-17. Нигерия, Гана, Марокко и Кения преодолели групповой этап и продолжат борьбу за выход в четвертьфинал, сообщает Premium Times.

Матчи 28 октября

Хозяйки турнира, сборная Марокко, 28 октября сыграют с действующими чемпионками мира — командой КНДР. Начало встречи запланировано на 16:00 по западноафриканскому времени.

В тот же день Гана встретится с Аргентиной в 19:00 по западноафриканскому времени. В других матчах Германия сыграет с Венесуэлой, а Бразилия — с Польшей.

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Поединки Нигерии и Кении

29 октября сборная Нигерии проведет матч 1/8 финала против Мексики. Поединок начнется в 16:00 по западноафриканскому времени; победительницы выйдут в четвертьфинал.

Кения в тот же день сыграет с Японией в 19:00. Также 29 октября состоятся матчи Китай — Франция в 16:00 и Испания — США в 19:00 по западноафриканскому времени. Поражение на этой стадии будет означать завершение выступления на турнире.

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