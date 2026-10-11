В Пекине, Китай, олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь победила Мирру Андрееву в финале China Open со счётом 7:5, 6:4. Она стала первой китайской теннисисткой, выигравшей этот турнир, а также завоевала первый титул WTA 1000 на домашних кортах. О ходе матча сообщает Sky Sports News.

Возвращение после травмы

Чжэн получила уайлд-кард на турнир и продолжает восстанавливаться после травмы локтя ведущей правой руки. Из-за повреждения она пропустила почти шесть месяцев. В финале теннисистка контролировала розыгрыши мощными ударами справа и выполняла быстрые виннеры под острым углом.

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Ход финала

В начале матча соперницы обменялись брейками. Андреева, занимавшая пятое место в мировом рейтинге, повела 5:4 в первом сете и имела шанс сделать решающий брейк. Однако Чжэн отыграла три брейк-пойнта, сравняла счёт и в следующем гейме взяла подачу соперницы, что принесло ей первую партию.

Во втором сете при счёте 4:4 Андреева отыграла три брейк-пойнта, однако Чжэн позже сделала брейк. Следующий гейм она завершила эйсом и оформила победу в финале.

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