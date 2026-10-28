В Австралии Cricket Australia оценила недополученные доходы из-за двух двухдневных матчей мужской серии Ashes примерно в $20 млн. Несмотря на это, в финансовом году 2025–26 организация зафиксировала профицит в $82 млн благодаря высокому интересу вещателей, продажам билетов и коммерческим поступлениям, связанным с Ashes, сообщает The Guardian.

Потери от коротких матчей

Матч на стадионе MCG завершился за два дня, хотя первоначально недополученные доходы от него оценивались в $10 млн. На эту игру пришли рекордные для Ashes на MCG 94 тыс. зрителей. Поединок в Перте, который также не дошел до третьего дня, привел к еще большим финансовым потерям.

Генеральный директор Cricket Australia Тодд Гринберг заявил, что совокупный разрыв в доходах составил «плюс-минус $20 млн» и стал существенным ударом для организации. В то же время она выполнила финансовые цели, превысив планы по другим статьям доходов, в частности по спонсорским программам и поступлениям, не связанным с трансляциями.

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Прогноз дефицитов

Годовой доход Cricket Australia вырос до рекордных $601 млн — почти на $150 млн по сравнению с предыдущим годом. После пика финансового цикла организация располагала $87,5 млн денежных средств и инвестиций.

В то же время Cricket Australia предупредила как минимум о двух годах финансовых дефицитов. Организация связывает этот прогноз с меньшим интересом к туру Новой Зеландии этим летом, а также к турам Пакистана и Шри-Ланки, которые состоятся после него. Одним из приоритетов на ближайшие годы названо минимизирование расходов.

Cricket Australia также стремится привлечь частные инвестиции во франшизы Big Bash League. Процесс должен начаться с Melbourne Renegades, хотя чиновники Нового Южного Уэльса выступают против, а соглашение с ассоциацией игроков еще не достигнуто. Ожидаемая продажа долей франшиз BBL не учтена в финансовых прогнозах организации.

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