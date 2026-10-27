«Даллас Ковбойс» победили «Филадельфия Иглз» со счетом 38:21 в матче НФЛ. Квотербек победителей Дак Прескотт набрал 212 ярдов пасом и отдал три тачдауна, два из которых — на СиДи Лэмба. Поражение стало для «Иглз» пятым подряд — самой длинной серией неудач команды с 2016 года, сообщает Sky Sports.

Переломный момент в третьей четверти

В конце третьей четверти «Даллас» уступал 20:21, однако Прескотт выполнил 16-ярдовый пас на Лэмба в угол зачетной зоны. После этого квотербек сам реализовал двухочковую попытку, выведя «Ковбойс» вперед — 28:21. Кикер Брэндон Обри добавил филд-голы с 55, 27 и 24 ярдов, а последний тачдаун в игре оформил Джавонте Уильямс, занеся мяч с двух ярдов.

Уильямс набрал рекордные для себя 155 ярдов на выносе и сделал один тачдаун за 25 попыток. Всего «Даллас» набрал 204 ярда на выносе. Лэмб завершил матч с пятью приемами на 74 ярда и двумя тачдаунами.

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Проблемы «Филадельфии»

Таннер Макки реализовал 23 из 35 пасов на 211 ярдов, отдал один тачдаун и сделал одно перехватывание — его пас в четвертой четверти перехватил лайнбекер Демарвион Овершоун. Макки вывел команду вперед в третьей четверти благодаря четырехярдовому пасу на новичка Макая Лемона, но после этого «Филадельфия» больше не набирала очков.

Сакуон Баркли вернулся после пропуска более двух матчей из-за травмы задней поверхности бедра. Он набрал 62 ярда в семи попытках и оформил тачдаун, а во время игры также получал медицинскую помощь из-за проблем со спиной. По данным Sky Sports, Хертс, как ожидается, пропустит остаток сезона из-за тромбов в легких.

«Ковбойс» имеют баланс 3-4 и сохраняют шансы на победу в дивизионе NFC East. «Филадельфия» имеет показатель 2-5, а дивизион возглавляют «Нью-Йорк Джайентс» — 4-2-1.

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