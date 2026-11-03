Дания, Норвегия и Швеция заявили, что не будут проводить матчи против России — государства-агрессора — на чемпионате мира по хоккею 2027 года, запланированном на май в Германии. Таким образом они присоединились к Финляндии, которая днем ранее объявила об аналогичной позиции, сообщает Al Jazeera.

Позиция хоккейных федераций

Норвежская хоккейная ассоциация сообщила, что с учетом текущей ситуации и имеющейся информации сборная Норвегии не будет соревноваться с российской командой на мировом первенстве 2027 года. В то же время норвежцы планируют провести другие матчи своей группы в соответствии с календарем.

Федерация также заявила, что и далее считает необходимым отстранение России от всех международных чемпионатов на время войны против Украины. Глава Датской хоккейной федерации Хенрик Бах Нильсен заявил, что при нынешних обстоятельствах Дания не может играть против России.

Шведская хоккейная федерация назвала свою позицию однозначной: шведские национальные сборные не будут проводить матчи против российских команд, пока продолжается война в Украине.

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Решение спортивного арбитража

Россию отстранили от турниров Международной федерации хоккея с шайбой после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Однако 30 октября Спортивный арбитражный суд постановил допустить российскую сборную к чемпионатам мира после апелляции Федерации хоккея России.

Жеребьевка и составление календаря чемпионата мира 2027 года уже состоялись без России. Международная федерация хоккея с шайбой выступила против решения арбитража, заявив о значительных практических последствиях его исполнения. Президент Федерации хоккея Финляндии Хейкки Хиетанен сообщил, что страна пытается привлечь как можно больше государств к общей позиции против возвращения России.

Город Турку также заявил, что откажется от проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2027–2028 годов, если Россию допустят к соревнованиям.

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