Польский дартсмен Кшиштоф Ратайски победил Люка Литтлера со счётом 10:6 в четвертьфинале чемпионата Европы по дартсу в Дортмунде, Германия. Поражение не позволило Литтлеру завоевать единственный крупный титул PDC, который он ещё не выигрывал.

Преимущество Ратайски на старте

Как сообщает Sky Sports, Ратайски выиграл семь легов подряд и повёл 7:1 в матче против действующего чемпиона мира и первого номера мирового рейтинга. Литтлер сумел сократить отставание до 8:6.

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В 15-м леге Литтлер не попал в булл, пытаясь удержать свою подачу. После этого Ратайски реализовал двойной сектор 16 и увеличил преимущество до 9:6.

Решающий лег

В следующем леге Литтлер не смог закрыть 121 очко, а Ратайски попал в двойной сектор 10 и завершил матч. Для польского игрока это была первая победа над Литтлером в восьми их очных встречах. Литтлер стремился собрать все крупные титулы PDC к 20-летию, однако его выступление на чемпионате Европы завершилось на стадии четвертьфинала.

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