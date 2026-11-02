В Денвере, США, «Денвер Бронкос» победили «Канзас-Сити Чифс» со счетом 28:24 в матче восьмой недели NFL, остановив соперника возле собственной зачетной зоны в последние секунды. Как сообщает Sky Sports News, у «Чифс» был шанс вырвать победу после того, как Джона Коулмен занес мяч в зачетную зону пятиярдовым прорывом и вывел «Бронкос» вперед.

Решающая оборона Денвера

В последней атаке «Канзас-Сити» оказался на одноярдовой отметке «Бронкос». Первый розыгрыш завершился неполным пасом, а Кеннет Уокер не смог продвинуть мяч вперед после захвата Джей Эла Скиннера. На четвертом дауне Патрик Махоумс отдал пас на тачдаун Раши Райсу, однако розыгрыш отменили из-за фальстарта правого текла Джейлона Мура. В следующем розыгрыше Махоумса захватил Малкольм Роуч, что обеспечило победу «Денверу».

По данным Next Gen Stats, когда «Чифс» в последнюю минуту получили первую попытку и гол с четырехъярдовой линии, их шансы на победу оценивались в 76%. Ранее Харрисон Баткер не реализовал попытку филд-гола с 54 ярдов, которая могла вывести его команду вперед 27:21.

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«Канзас-Сити» завершил матч с 11 штрафами на 105 ярдов. Махоумс реализовал 30 из 41 передачи, набрал 321 ярд пасом и отдал три тачдаун-паса, однако этого не хватило для победы.

Смена лидера дивизиона

После игры «Чифс» имеют баланс 5-2, а «Бронкос» с показателем 6-2 возглавили дивизион AFC West. Для Денвера это была третья в карьере Бо Никса победа после того, как его команда уступала как минимум 10 очков в четвертой четверти.

Необычный рекорд Тампы

В другом матче «Тампа-Бэй Бакканирс» обыграли «Атланта Фэлконс» 16:0, не выполнив ни одной точной передачи. Бейкер Мейфилд завершил игру с показателем 0 из 3 передач. Это первая победа команды NFL без единой точной передачи с 1974 года. Баки Ирвинг и Кенни Гейнвелл вместе набрали 310 ярдов на выносах за 52 попытки, тогда как квотербек «Атланты» Майкл Пеникс-младший бросил четыре перехвата.

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