Депутат Госдумы государства-агрессора России Дмитрий Свищев заявил, что российским прыгунам с трамплина отказали в выдаче виз в европейские страны, в частности в Польшу. Об этом он сказал российскому порталу sport24.ru, сообщает Interia Sport.

Проблемы с въездными документами

Свищев, который также возглавляет Федерацию лыжных гонок и сноуборда России, утверждает, что из-за отказа в визах участие российских спортсменов в европейской части сезона оказалось под вопросом. В конце октября тренер сборной России Евгений Плехов сообщал, что паспорта спортсменов и членов штаба в течение трех недель находились в посольстве Германии.

Длительные процедуры с оформлением документов, по данным издания, не позволили россиянам выступить в финальных соревнованиях летнего Гран-при в Клингентале.

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Статус нейтральных спортсменов

После начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года представителей России — государства-агрессора — отстранили от международных соревнований, в том числе турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Позднее части спортсменов разрешили соревноваться в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов.

Такой статус получили 12 российских прыгунов, среди которых Евгений Климов, Данил Садреев и Михаил Назаров, а также 12 спортсменок. По информации Interia Sport, без возможности выступать в Европе для них оставались этапы в Саппоро 23–24 января и в Лейк-Плэсиде 6–7 февраля — при условии получения разрешений на въезд в Японию и США.

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