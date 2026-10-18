«Динамо» уволило главного тренера после поражения от «Полесья»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис принял решение об увольнении Игоря Костюка с должности главного тренера команды. Это произошло сразу после поражения столичного клуба от житомирского «Полесья» со счётом 1:3 в матче девятого тура Украинской Премьер-лиги.

Игорь Костюк возглавлял киевлян с декабря 2025 года, выиграв с командой Кубок Украины в прошлом сезоне. Однако в нынешнем сезоне «бело-синие» не смогли выйти в групповой этап еврокубков и в настоящее время занимают третье место в чемпионате Украины, отставая от лидера на восемь очков. Временно исполнять обязанности главного тренера назначен Мацей Кендзерек.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В центральном матче девятого тура Украинской Премьер-лиги житомирское «Полесье», играя в меньшинстве, одержало победу над киевским «Динамо» со счётом 3:1.

Донецкий «Шахтер» обыграл «Колос» в матче девятого тура Украинской Премьер-лиги и укрепил свои позиции во главе турнирной таблицы. В чемпионате Украины продолжаются матчи очередного тура.

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