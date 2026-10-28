В Турции нидерландец Дирк Кюйт будет временно руководить первой командой «Фенербахче». Клуб назначил его на эту должность после отставки главного тренера Исмаила Картала. Кюйт будет работать с командой, пока «Фенербахче» не определится с новым главным тренером.

Отставка Картала

Картал покинул пост во вторник после поражения «Фенербахче» от принципиального соперника — «Галатасарая» — со счётом 1:2. После этого матча клуб занимал пятое место в турецкой Суперлиге, отставая от лидера «Галатасарая» на шесть очков.

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Тренерский опыт

Как сообщает Channel NewsAsia, Кюйт провёл за английский «Ливерпуль» более 200 матчей. В 2012 году он перешёл в «Фенербахче», а через два года выиграл с клубом чемпионат Турции.

До возвращения в «Фенербахче» в июне в качестве ассистента Картала Кюйт тренировал бельгийский «Беерсхот», а также нидерландские АДО Ден Хааг и «Дордрехт». В заявлении клуба его назначение назвали временным — до определения нового главного тренера.

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