Британские боксеры Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли показали наибольший вес в профессиональных карьерах во время взвешивания перед субботним реваншем за титул WBO в тяжелом весе в Лондоне, Великобритания. Дюбуа весил 115 кг, а Уордли — 112 кг. Поединок состоится на арене O2.

Как сообщает BBC Sport, Дюбуа весит более чем на 0,9 кг больше, чем перед первым боем, а Уордли прибавил более 2,7 кг. Дюбуа является действующим чемпионом WBO.

Реванш после боя в Манчестере

В мае соперники провели первый поединок в Манчестере, который BBC назвал одним из претендентов на звание боя года. Уордли дважды отправлял Дюбуа в нокдаун — в первом и третьем раундах. Однако Дюбуа смог остановить соперника в 11-м раунде.

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31-летний Уордли заявил, что уверенность ему дают успешные эпизоды первого поединка, в том числе нокдауны. В то же время он сказал, что на этот раз стремится лучше использовать такие моменты, и спрогнозировал себе победу нокаутом. 29-летний Дюбуа отметил, что уже знает соперника и понимает, чего от него ожидать.

Статистика и возможный третий бой

Дюбуа выиграл 23 из 26 профессиональных поединков, 22 из них — нокаутом. В активе Уордли 20 побед, в том числе 19 нокаутом, а также одно поражение и одна ничья. В совокупности боксеры одержали 41 победу нокаутом в 43 выигранных боях.

Взвешивание состоялось на рынке Олд-Спиталфилдс в восточном Лондоне. После церемонии соперники провели традиционную дуэль взглядов без инцидентов. Промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что контракт не содержит условия о третьем бое, однако не исключил трилогии, если Уордли возьмет реванш за единственное поражение в карьере.

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