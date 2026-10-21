В Западнопоморское территориальное подразделение Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры Польши в Щецине поступило заявление относительно Польского футбольного союза (PZPN). Его направил начальник Нижнесилезского таможенно-налогового управления во Вроцлаве. Об этом сообщает Interia Sport со ссылкой на Wirtualna Polska и представителя Национальной прокуратуры Пшемыслава Новака.

Счета на более чем 40 млн злотых

По данным издания, заявление касается счетов компании Publicon Sport на общую сумму 40 690 239 злотых. Компания, штаб-квартира которой находится во Вроцлаве, с 2022 года выступает посредником в привлечении спонсоров для PZPN.

Как сообщила Wirtualna Polska, налоговые органы подозревают, что футбольный союз осуществлял вычеты НДС по счетам за услуги, которые, по мнению чиновников, не были оказаны в описанном виде. Сумма такого налога, по информации портала, может превышать 7 млн злотых.

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Заявление передали в Щецин

Представитель Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак заявил, что заявление начальника Нижнесилезского таможенно-налогового управления от 9 октября 2026 года в среду передали руководителю подразделения прокуратуры в Щецине.

Wirtualna Polska также сообщила, что неделей ранее прокуроры направили сотрудников Центрального антикоррупционного бюро в штаб-квартиру PZPN. Сведения о возможных нарушениях являются предметом заявления в прокуратуру и не означают установления вины футбольного союза или других лиц.

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