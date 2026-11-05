Лука Дончич набрал 40 очков в матче, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» победили «Сакраменто Кингз» со счетом 116:103. Это позволило ему довести свой результат до 308 очков в первых восьми матчах сезона и первым за 38 лет превысить отметку в 300 очков на этом отрезке.

308 очков за восемь матчей

Дончич сыграл в восьми из первых девяти матчей «Лейкерс» в сезоне. Как сообщает Sky Sports News, он стал первым игроком с сезона 1988/89, набравшим более 300 очков в первых восьми играх сезона. Тогда Майкл Джордан набрал 303 очка.

Больше очков в первых восьми матчах сезона набирал только Уилт Чемберлен. Он достигал этого трижды, а его лучшим результатом были 418 очков в сезоне 1962/63.

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Статистика матча

Для Дончича это был шестой подряд матч, в котором он набрал не менее 35 очков. Он реализовал шесть трехочковых бросков и 12 из 13 штрафных, а также сделал девять подборов и отдал семь результативных передач. Остин Ривз добавил «Лейкерс» 21 очко, а команда одержала седьмую победу в девяти матчах сезона.

В составе «Кингз» новичок Дариус Акуфф-младший набрал 22 очка и отдал 12 передач. Зак Лавин записал на свой счет 21 очко, а Домантас Сабонис — 16 очков и 17 подборов. У «Сакраменто» одна победа и семь поражений, включая проигрыши во всех трех домашних матчах.

В конце третьей четверти после выхода мяча за пределы площадки один из зрителей агрессивно бросил его в арбитра Челису Пейнтер. Дончич сразу указал на болельщика, после чего охрана вывела его с места у лицевой линии.

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