Двое польских специалистов вошли в состав тренерского штаба «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера киевского «Динамо» Мацей Кендзьорек пригласил в тренерский штаб двух польских специалистов — Даниэля Войташа и Гжегожа Войтковяка. Оба имеют опыт работы в польских клубах. Новые помощники будут помогать команде готовиться к ближайшим матчам, в частности к встрече с «Кудривкой» и поединку против донецкого «Шахтера» в Кубке Украины.

Тренерский штаб первой команды киевского «Динамо» пополнили Даниэль Войташ и Гжегож Войтковяк. Даниэль Войташ до недавнего времени работал помощником главного тренера польского клуба «Радомяк». Этот опыт он теперь применит в киевской команде.

Гжегож Войтковяк также имеет опыт работы в польском футболе. Весной он завершил двухлетнюю работу с молодежной командой познанского «Леха» и с тех пор оставался без клуба. Теперь специалист присоединился к тренерскому штабу «Динамо».

Как Кендзерек возглавил команду

Мацей Кендзерек стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после увольнения Игоря Костюка. До этого польский специалист работал его помощником, а ранее входил в тренерский штаб Александра Шовковского. Кендзерек также имеет опыт работы с несколькими клубами в Польше. Теперь он руководит подготовкой киевской команды и формирует штаб, который будет помогать ему в работе с футболистами.

Привлечение двух новых ассистентов состоялось накануне важного отрезка сезона. Команду ждут матчи чемпионата Украины и Кубка Украины, поэтому тренерскому штабу необходимо подготовить игроков к ближайшим соперникам.

Когда «Динамо» сыграет с «Кудривкой» и «Шахтером»

Первым ближайшим испытанием для обновленного тренерского штаба должен стать матч против «Кудровки» в рамках 10-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча запланирована на 23 октября. Следующий важный поединок «Динамо» проведет 27 октября. В этот день киевляне сыграют с донецким «Шахтером» в 1/8 финала Кубка Украины. Противостояние двух украинских грандов традиционно привлекает значительное внимание болельщиков.

Новые помощники будут работать вместе с Кендзереком во время подготовки к этим матчам. Насколько быстро специалисты адаптируются к команде и как обновление тренерского штаба скажется на игре «Динамо», покажет дальнейшее развитие сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

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