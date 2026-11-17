Непобедимый австралийский боксер, чемпион мира по версиям The Ring и Zuffa Boxing Джей Опетая отказался выходить на ринг против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера. Поединок должен был состояться 11 декабря 2026 года в рамках большого боксерского вечера, главным событием которого станет встреча Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Об этом сообщил американский боксерский инсайдер Дэн Рафаэль.

Причины внезапного решения австралийского спортсмена пока не разглашаются. Последний раз Опетая проводил бой в сентябре этого года, когда в девятом раунде победил техническим нокаутом Ноэля Микаеляна.

Организаторы боксерского шоу не планируют переносить поединок на другую дату и уже ищут нового соперника для американца, чтобы сохранить бой в программе вечера. Главным претендентом на замену называют британского ветерана Дерека Чисору. Уайлдер и Чисора уже встречались на ринге в апреле 2026 года — тогда американец одержал победу раздельным решением судей по итогам 12 раундов, поэтому организаторы могут устроить реванш.

Источник: Дэн Рафаэль в Х.

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