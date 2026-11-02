Джейк Пол проведет боксерский поединок против бывшего двукратного чемпиона мира по кикбоксингу Седрика Думбе в Дубае, ОАЭ, в канун Рождества. Как сообщает Sky Sports, бой будет иметь профессиональный статус и состоять из восьми раундов в первом тяжелом весе.

Условия поединка

Соперники будут боксировать с лимитом веса 200 фунтов в 10-унцевых перчатках. Для Пола это будет первый бой после поединка с Энтони Джошуа, в котором он проиграл нокаутом в шестом раунде и получил перелом челюсти.

В целом Пол, начавший карьеру как YouTube-блогер, имеет рекорд в профессиональном боксе: 12 побед и два поражения, семь побед он одержал нокаутом. Другое поражение он потерпел от Томми Фьюри в 2023 году. В 2024 году Пол также дрался с Майком Тайсоном, которому тогда было 58 лет.

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Опыт Седрика Думбе

34-летний Думбе родился в Камеруне и является французом. Он был двукратным чемпионом мира по кикбоксингу в полусреднем весе. Его рекорд в этой дисциплине составляет 75 побед, семь поражений и одну ничью, в том числе 45 побед нокаутом.

После перехода в ММА Думбе одержал шесть побед нокаутом в первых семи профессиональных боях. В сентябре 2023 года в Париже он нокаутировал Джордана Зебо за девять секунд. У Думбе уже есть один профессиональный боксерский поединок: в 2015 году он победил Мохамеда Фодила по очкам после четырех раундов.

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