Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс получил травму левой ноги в конце матча НБА против «Лос-Анджелес Клипперс», который его команда выиграла со счетом 108:101. 25-летнего баскетболиста унесли с площадки на носилках, сообщает The Guardian.

Травма в конце игры

Уильямс упал во время прохода к корзине за 1 минуту 14 секунд до окончания встречи. При приземлении его левая нога подогнулась, а стопа неестественно выгнулась. Игрока унесли на носилках, накрыв травмированную ногу полотенцами. Когда он посмотрел на ногу, то закрыл рот руками.

Игроки обеих команд, в том числе Шай Гилджес-Александер, были потрясены увиденным. Тренер «Тандер» Марк Дейно после матча сказал, что команда чувствует себя не лучшим образом, и добавил, что больше информации о состоянии Уильямса ожидается в понедельник.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Реакция команды

Шай Гилджес-Александер, набравший 34 очка, говорил о партнере со слезами на глазах. Он сказал, что команде будет трудно без такого игрока, однако выразил уверенность, что Уильямс вернется более сильным, а «Тандер» должны удержать позиции до его возвращения.

«Оклахома-Сити» одержала третью победу подряд на старте сезона и сохранила статус непобежденной. В то же время в первой четверти защитник Кейсон Уоллес покинул игру из-за боли в левом плече, а форвард Джейлин Уильямс — из-за боли в правом запястье. Оба не вернулись на площадку. В прошлом сезоне Джейлен Уильямс пропустил 49 матчей из-за различных травм, однако был важной частью чемпионской кампании «Тандер» в 2025 году.

Читай нас в