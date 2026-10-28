Английский крикетист Джеймс Андерсон должен продолжить игровую карьеру в Италии. 44-летний спортсмен должен стать капитаном и совладельцем Napoli Knights — одной из шести команд лиги Italia T10. Об этом сообщает Sky Sports.

После Ланкашира

Андерсон продолжает выступления после завершения международной карьеры. Он играл за Ланкашир на протяжении 25 лет и в этом году был капитаном команды графства, однако клуб решил не продлевать с ним контракт.

За сборную Англии крикетист провел более 400 матчей во всех форматах и взял почти тысячу викетов. В Napoli Knights он должен совмещать роли игрока, капитана и совладельца команды.

Турнир Italia T10

Italia T10 — соревнование в формате десяти оверов на команду. Турнир продлится 12 дней на Roma Cricket Ground и стартует 18 ноября. Лигу создали бывший профессиональный крикетист Надим Шахид и Амир Ахтар, который помог основать Everest Premier League в Непале.

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В соревнованиях также должны выступить Крис Гейл, Шон Марш и Давид Малан, а также игроки сборной Италии. Ранее в этом году итальянская команда уступила Англии с небольшой разницей в матче чемпионата мира T20.

Тренировки для местных игроков

По словам Шахида, вход на все матчи будет бесплатным, а рядом с турниром будут проводить тренерские занятия. Компания Андерсона Activate Sport & Leisure присоединится к части этих занятий. По данным Sky Sports, инициатива должна способствовать развитию местных крикетистов, способных конкурировать на олимпийском уровне к Играм 2032 года в Брисбене.

Андерсон заявил, что Napoli Knights стремятся быть конкурентоспособными и бороться за титул, одновременно внося вклад в развитие крикета, которое будет продолжаться и после завершения турнира.

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