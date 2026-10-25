Американский гольфист Джон Кэтлин победил на турнире Hong Kong Open в Фаньлине, Гонконг, опередив ближайших преследователей на пять ударов. В финальном раунде он сделал семь бёрди и прошёл поле за 64 удара — на шесть меньше пара.

Преимущество в пять ударов

Кэтлин завершил соревнования с результатом 20 ударов ниже пара и завоевал седьмой титул в Азиатском туре. Второе место разделили представитель Гонконга Мэттью Чун и финский гольфист Калле Самооя.

Перед 18-й лункой Самооя опережал Чуна на один удар, однако сделал богей и сравнялся с ним в итоговой таблице. Для Чуна это лучший результат гольфиста из Гонконга на турнире в Фаньлине, сообщает Channel NewsAsia.

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Финальный раунд

После третьего раунда 35-летний Кэтлин делил лидерство с Томасом Питерсом и Калебом Сарраттом. В воскресенье он сделал богей на пятой лунке, но позднее единолично возглавил турнир. На 14-й лунке Кэтлин точным ударом из густой травы с расстояния 120 ярдов вывел мяч в центр грина и сохранил шанс на бёрди.

Питерс и Сарратт разделили шестое место с Сэмпсоном Чжэном. Победа стала для Кэтлина первым титулом в Азиатском туре с апреля 2024 года и обеспечила ему приглашение на Открытый чемпионат следующего года, а также первую в карьере квалификацию на Masters.

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