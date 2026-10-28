Бывший игрок «Шахтера» Владислав Вакула оказался в болгарском клубе после появления новостей о мобилизации
Украинский футболист Владислав Вакула, бывший игрок донецкого «Шахтера», вошел в заявку болгарского клуба «Фратрия», выступающего во втором дивизионе чемпионата страны. Вакулу включили в список игроков на матч против «Монтаны», запланированный на 28 октября. Это произошло после появления сообщений о его мобилизации в Вооруженные силы Украины.
В «Фратрии» также играет украинец Тимур Кораблин. Ранее он и Вакула вместе выступали за «Минай» и «Зорю».
В 2022–2024 годах болгарскую «Фратрию» возглавлял украинский тренер Александр Бабич.
За свою карьеру Вакула также играл за «Мариуполь», «Шахтер», «Ворсклу», «Полесье» и «Черноморец».
Информация о 27-летнем футболисте появилась на официальном сайте Болгарского футбольного союза
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