Бывший фланговый защитник парижского «ПСЖ» и национальной сборной Франции Левен Курзава официально объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры в возрасте 34 лет. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.

В последнее время защитник долгое время боролся с последствиями травм и оставался без клуба после того, как летом покинул индонезийский «Парсиб». До этого он также не смог закрепиться в португальской «Боавиште» и английском «Фулхэме».

«Когда-то нужно было начать. Сегодня нужно уметь заканчивать. После стольких лет страсти, жертв, мечтаний и эмоций для меня настал момент перевернуть замечательную страницу своей жизни», — отметил Курзава.

Наибольших клубных успехов защитник достиг во время выступлений за столичный «Пари Сен-Жермен», где он провёл девять лет. За это время игрок пять раз становился чемпионом Франции (Лига 1), выиграл по четыре национальных Кубка и Кубка лиги, а также пять раз завоевывал Суперкубок страны. В составе сборной Франции Курзава провел 13 матчей, в которых отличился одним забитым мячом.

Источник: Instagram Левена Курзавы.

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