Защитник клуба «Сьюдад-де-Янтсаса» Джон Перласа бросил камень в помощника главного арбитра во время матча третьего дивизиона чемпионата Эквадора.

Инцидент произошел 17 октября в матче против «Рио-Агуарико».

Камень попал Ленину Джованни Охеда Нуньесу в лицо. Судью госпитализировали, травмы потребовали хирургического вмешательства. На восстановление может потребоваться до 60 дней.

Дисциплинарный комитет признал футболиста виновным в нападении на официальное лицо матча и отстранил от любой футбольной деятельности до 19 октября 2034 года.

Клуб оштрафовали на 2 тыс. долларов и обязали выплатить ещё 4,3 тыс. долларов в качестве компенсации за лечение арбитра. Также команда проведет три ближайших домашних матча без зрителей на своем стадионе.

Источник: Федерация футбола Эквадора.

Михаил Мудрик получил травму голеностопа во время тренировки «Тоттенхэма». Украинцу понадобится несколько недель на восстановление, поэтому он, скорее всего, пропустит ближайшие матчи клуба и не успеет вернуться в сборную Украины на сентябрьские и октябрьские игры.

Михаил Мудрик вышел на поле в матче «Тоттенхэма» против «Ноттингем Форест». Украинский вингер начал игру на скамейке запасных, а на 75-й минуте заменил Матиса Теля.

Напомним, Мудрик попал в курьезную ситуацию во время интервью Гордону.

Читай нас в