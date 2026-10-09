Украинская теннисистка Элина Свитолина улучшит свою позицию в мировом рейтинге WTA по итогам турнира в Пекине. Это станет её лучшим результатом за последние пять лет.

Лидер украинского тенниса Элина Свитолина по итогам турнира WTA 1000 в Пекине гарантированно поднимется в мировом рейтинге. В этом сезоне 32-летняя спортсменка демонстрирует стабильные результаты и продолжает приближаться к собственным карьерным вершинам.

Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Пекине, обыграв американку Энн Ли в двух сетах. Это уже в пятый раз в 2026 году украинка дошла до этой стадии соревнований.

Благодаря этому результату Свитолина гарантировала себе как минимум шестое место в мировом рейтинге независимо от исхода следующего матча. Перед стартом соревнований в Китае она занимала седьмую позицию с 4809 очками.

В live-рейтинге украинка уже имеет 5024 очка. Обогнать её больше не сможет чешка Каролина Мухова, которая потерпела поражение и завершила выступления в Пекине. Также Свитолиной не угрожает Ига Свёнтек: даже победа польки на турнире не позволит ей набрать более 4784 очков.

Таким образом, по завершении China Open Элина вернется в шестерку лучших теннисисток мира. Последний раз она занимала шестое место 25 октября 2021 года.

Карьерным рекордом Свитолиной остается третье место в рейтинге WTA, которого она впервые достигла в сентябре 2017 года. Украинка также входила в тройку лучших теннисисток мира в 2018 и 2019 годах.

Успех в Пекине стал очередным подтверждением высокого уровня игры Свитолиной в 2026 году. В этом сезоне украинка уже выиграла два титула: на турнире WTA 250 в Окленде и престижном турнире WTA 1000 в Риме.

Особенно запоминающимся стал триумф в Италии, где Элина последовательно победила Елену Рыбакину, Игу Свёнтек и Коко Гофф. Кроме того, украинка дошла до финала турнира WTA 1000 в Дубае.

На турнирах Большого шлема Свитолина впервые в карьере сыграла в полуфинале Australian Open, а на Ролан Гаррос в шестой раз дошла до четвертьфинала. Также в течение сезона она выступала в полуфиналах турниров WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и Торонто, а также турнира WTA 500 в Штутгарте.

В Пекине украинка уже повторила свой второй лучший результат на China Open, пробившись в четвертьфинал.

В четвертьфинале турнира в Пекине Свитолина встретится с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь. Поединок запланирован на пятницу, 9 октября. Начало — не ранее 10:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

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