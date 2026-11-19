Первая ракетка Украины Элина Свитолина решила продолжить выступления в этом году после завершения официального сезона. Шестая ракетка мира присоединится к звездной команде участников показательных командных соревнований World Tennis League, которые в конце декабря пройдут в Индии.

Выставочный турнир пройдет в индийском городе Бангалоре с 17 по 20 декабря. Для Элины Свитолиной это будет второе подряд участие в World Tennis League.

Организаторы уже объявили имена нескольких известных теннисистов, которые примут участие в соревнованиях. Компанию украинке составят швейцарка Белинда Бенчич, испанка Паула Бадоса, чешка Каролина Плишкова, австралиец Ник Кирьос и представитель Казахстана Александр Бублик.

Смешанный командный турнир проводится ежегодно. Соревнования имеют необычный для классического тенниса формат:

Состав команд: всех участников распределяют между четырьмя коллективами — «Орлами», «Соколами», «Ястребами» и «Воздушными змеями». В каждую команду входят четверо игроков: двое мужчин и двое женщин.

Групповой этап: команды встречаются между собой по круговой системе. Каждое противостояние состоит из четырёх матчей: мужского и женского одиночных поединков, а также двух парных встреч — мужской, женской или смешанной.

Финал: по итогам группового раунда две лучшие команды выходят в решающий матч, где сражаются за главный трофей.

В прошлом году в турнире, кроме Элины Свитолиной, участвовала ещё одна украинка — Марта Костюк. Её команда смогла дойти до финала соревнований.

Официальную часть сезона-2026 Элина Свитолина завершила на высокой ноте, дойдя до финала Итогового турнира WTA.

В целом этот год стал для украинской теннисистки самым успешным за последние семь сезонов. В начале сезона Свитолина установила личный рекорд на Australian Open, пробившись в полуфинал.

Благодаря этому результату она впервые с октября 2021 года вернулась в десятку лучших теннисисток мира. Официальный сезон украинка завершила на шестом месте рейтинга WTA.

Об этом сообщили на странице турнира в Instagram.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла чешку Линду Носкову в полуфинале WTA Finals 2026 со счётом 6:2, 6:1. Эта победа вывела Свитолину в решающий матч турнира, где её соперницей станет Мирра Андреева.

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что на следующей неделе вернется в Украину после выступления в финале итогового турнира сезона в Индиан-Уэллсе, штат Калифорния, США. Она также пообещала продолжать поддерживать страну через пожертвования, собственный благотворительный фонд и платформу, которой она располагает в теннисе.

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