Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, что даже не рассматривала возможность досрочного завершения сезона после разрыва отношений с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. По словам спортсменки, она практически сразу отвергла вариант отказа от участия в Итоговом турнире 2026 года, на который вернулась в этом сезоне после восьмилетнего перерыва.

Украинская теннисистка также отметила, что обсуждала своё решение с Монфисом. Он поддержал её намерение отправиться в американский Индиан-Уэллс и достойно завершить сезон.

«Вариант досрочного завершения сезона я даже не рассматривала. Я обсуждала это с Гаэлем, и он также высказался за то, что главное — достойно завершить сезон. Мы с самого начала планировали, что я приеду в США и закончу сезон, несмотря на все обстоятельства, в частности психологические трудности, с которыми мне пришлось столкнуться. Выступить на Итоговом турнире было моей целью, и Гаэль меня в этом поддержал. Теперь у нас появилось немного времени, чтобы всё уладить, в частности вопросы, связанные с нашей дочерью. Рада, что всё наконец позади», – заявила Свитолина.

Напомним, на Итоговом турнире 2026 года Элина Свитолина пробилась в финал, где уступила российской теннисистке Мирре Андреевой.

После матча представительница страны-агрессора неожиданно обратилась к украинке. В свою очередь, Свитолина позже впервые прокомментировала этот эпизод и назвала поведение соперницы провокационным.

Об этом Свитолина рассказала в эфире

YouTube-канала Tennis Legends

, подводя итоги года, который стал одним из самых успешных в ее карьере.

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Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что восприняла слова Мирры Андреевой во время церемонии после финала WTA Finals как провокацию. В решающем матче Андреева победила со счётом 7:5, 6:3.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк вошли в список претенденток на главные награды ежегодной премии WTA Awards. Победительниц определят по итогам голосования.

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