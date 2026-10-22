Элина Свитолина столкнулась с сексистскими оскорблениями после разрыва с Монфисом — The Telegraph

Первая ракетка Украины Элина Свитолина подверглась массированной атаке хейтеров в соцсетях после объявления о расставании с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Пара состояла в браке с июля 2021 года, а после новости о разрыве спортсменка столкнулась с сексистскими оскорблениями и волной негативных комментариев.

Известие о разводе вызвало бурную реакцию среди фанатов. Многие пользователи соцсетей обвинили украинку в том, что разрыв якобы помешал Монфису должным образом попрощаться с большим теннисом.

На следующий день Свитолина опубликовала ещё один пост, объяснив мотивы этого решения, однако это не остановило негатив.

Как сообщает The Telegraph, под публикациями спортсменки появилось большое количество оскорбительных и сексистских комментариев. Пользователи соцсетей возлагают на Елину вину за то, что французский теннисист был лишен возможности завершить карьеру перед родными трибунами.

Как утверждает L’Équipe, после этого разговора француз утратил мотивацию продолжать профессиональную карьеру, а впоследствии официально уведомил Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) о завершении карьеры и был исключен из системы антидопингового контроля для действующих спортсменов.

Сезон 2026 года стал последним в карьере 40-летнего спортсмена. В октябре Монфис официально получил статус игрока, завершившего выступления. Эту информацию подтвердили в ITIA.

О неожиданности такого решения свидетельствует и предыдущий календарь француза. Он планировал провести прощальные матчи на турнире в Лионе и парижском «Мастерсе», однако теперь эти выступления не состоятся.

По данным L’Équipe, спортсмен решил отменить запланированные турниры, чтобы не привлекать лишнего внимания к личной жизни на фоне разрыва отношений с украинской теннисисткой.

Источник: The Telegraph

Напомним, Свитолина объяснила, что повлияло на решение расстаться с Монфисом.

Ранее Монфис отменил прощальные турниры после разрыва со Свитолиной.

До этого Элина Свитолина объявила о разрыве с Гаэлем Монфисом после пяти лет отношений.

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