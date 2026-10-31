«Ипсвич Таун» сыграл вничью 2:2 с «Халл Сити» в матче Премьер-лиги на стадионе MKM Stadium в Халле. Гол Хулио Энсисо на 74-й минуте позволил гостям избежать поражения после того, как хозяева вышли вперёд во втором тайме, сообщает Sky Sports.

Преимущество «Ипсвича» до перерыва

Гости открыли счёт на 22-й минуте: Флорентино забил свой первый гол в Премьер-лиге после передачи Абдула Уаттары. До перерыва «Халл Сити» не нанёс ни одного удара в створ ворот, а команда Гари О'Нила контролировала ход игры.

На 34-й минуте Энсисо также отличился, однако гол отменили из-за фола на Оли Макберни. Решение арбитра оставили в силе после проверки VAR.

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Камбэк хозяев и ответ Энсисо

После перерыва «Халл Сити» сравнял счёт. На 58-й минуте Тим Ироэгбунам получил передачу от Макберни, прорвался от центральной линии и переиграл Кристиана Уолтона. Через десять минут Макберни реализовал штрафной удар, пробив низом в угол ворот. Это был его первый гол прямым ударом со штрафного в Премьер-лиге.

Энсисо установил окончательный счёт дальним ударом левой ногой в верхний угол. Это его второй гол в сезоне Премьер-лиги. «Ипсвич» набрал уже восемь очков в матчах, в которых уступал по ходу игры, — больше, чем любая другая команда лиги в этом сезоне. Безвыигрышная серия «Халл Сити» в чемпионате достигла семи матчей.

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