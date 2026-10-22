В Эстонии общественный вещатель ERR не будет транслировать в прямом эфире церемонии открытия и закрытия Юношеских Олимпийских игр в Дакаре. Вещатель принял это решение после допуска спортсменов России — государства-агрессора — и Беларуси к участию под национальными флагами, сообщает ERR News.

Решение вещателя

Руководитель спортивного отдела ERR Риво Саарна заявил, что вещатель получил от Международного олимпийского комитета подтверждение участия российских и белорусских спортсменов под национальными флагами. По его словам, изначально они должны были соревноваться как нейтральные спортсмены.

Саарна назвал печальным развитием событий разрешение российской и белорусской молодежным сборным принести на стадион флаги и символику государств-агрессоров. Он также заявил, что решение МОК нормализует статус России как обычного члена международного сообщества, хотя она продолжает войну против Украины.

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По мнению Саарны, такой подход противоречит принципам олимпизма, в частности мирному развитию общества, дружбе, уважению и солидарности. ERR сообщил Европейскому вещательному союзу и Олимпийскому комитету об отказе от прямых трансляций церемоний.

Игры в Дакаре

Юношеские Олимпийские игры в Дакаре пройдут с 31 октября по 13 ноября. Эстонию на соревнованиях будут представлять 12 спортсменов. До принятия решения ERR планировал показать обе церемонии.

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