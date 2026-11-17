Европейский Союз готовит новые ограничения для представителей российского спорта, которые могут фактически нивелировать недавнее смягчение позиции Международного олимпийского комитета (МОК). Ожидается, что соответствующие меры будут утверждены в ближайшее время в рамках 22-го пакета санкций.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 16 ноября во время пресс-конференции в Брюсселе подтвердила, что европейские министры поддержали ужесточение визовых ограничений и спортивных барьеров для граждан России.

Презентация 22-го пакета санкций ожидается в ближайшие дни. Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала его вынесение на рассмотрение заседания Европейского совета, запланированного на 26–27 ноября.

«Сегодня министры решительно призвали ужесточить визовую политику и не допускать российских спортсменов к участию в спортивных мероприятиях, проводимых в Европейском Союзе. Если Россия рассчитывает на нашу усталость, она будет разочарована», — заявила Каллас.

По данным источников, в Брюсселе рассматривают два возможных варианта ограничений в отношении российских спортсменов:

полный запрет на въезд в страны ЕС и участие в спортивных турнирах на территории Евросоюза;

строгий запрет выступать под государственным флагом России.

Кроме того, ограничения могут распространиться не только на российских, но и на белорусских спортсменов.

Если решение будет принято, все 27 стран-членов ЕС будут обязаны соблюдать санкционный режим. Это будет действовать несмотря на рекомендации МОК о снятии ограничений с российских спортсменов и возвращении им национальной символики.

Европейские государства, не входящие в ЕС, в частности Великобритания, Норвегия и Швейцария, будут самостоятельно определять условия допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям на своей территории.

В то же время некоторые страны уже ввели строгие ограничения на национальном уровне.

Так, 13 ноября правительство Норвегии ужесточило визовые правила, запретив въезд профессиональным спортсменам и сопровождающему персоналу из России и Беларуси.

Ранее об аналогичных мерах по недопуску спортсменов из стран-агрессоров сообщили Эстония и Финляндия.

В настоящее время Швеция анализирует возможность отказа в выдаче виз спортсменам из России и Беларуси, желающим принять участие в международных соревнованиях на территории страны.

Правительство Финляндии с 16 ноября ограничит въезд российских спортсменов, в частности тех, кто участвует в соревнованиях в нейтральном статусе. Эти меры являются частью более широких ограничений для граждан Российской Федерации — государства-агрессора — в отношении краткосрочной работы в Финляндии по шенгенским визам.

Норвегия, Швеция и Эстония заявили о намерении ограничить участие спортсменов из Российской Федерации — государства-агрессора — в международных соревнованиях на своей территории.

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