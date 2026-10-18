Испанский гольфист Эухенио Чакарра победил на DP World India Championship в Нью-Дели, Индия, с преимуществом в два удара и возглавил сезонный зачёт Race to Dubai. Как сообщает Sky Sports News, это третья победа 26-летнего испанца в этом сезоне DP World Tour.

Преимущество после третьего раунда

Перед финальным раундом Чакарра имел преимущество в пять ударов, которое завоевал после результата 63 удара, или девять ниже пара, в третьем раунде. В решающий день он прошёл поле за 70 ударов — два ниже пара.

Гольфист сделал бёрди на двух из первых трёх лунок, однако допустил богги на шестой. После нескольких важных паттов на пар он оформил ещё один бёрди на 11-й лунке и удержал лидерство.

Австралиец Даниэль Хиллиер завершил соревнования с результатом 19 ниже пара. Когда он сделал бёрди на последней лунке, преимущество Чакарры сократилось до двух ударов, а самому испанцу оставалось сыграть три лунки. Испанец Анхель Идальго и поляк Адриан Меронк показали результат 15 ниже пара.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Смена лидера Race to Dubai

После победы Чакарра набрал 4092,89 очка и обошёл в Race to Dubai американца Патрика Рида, который удерживал первую позицию на протяжении семи месяцев. Рид разделил 23-е место в Индии с результатом восемь ниже пара, а североирландский гольфист Рори Макилрой стал со-42-м с результатом четыре ниже пара.

В финальном раунде Макилрой сыграл 74 удара, или два выше пара. Он начал с бёрди на первой лунке, после чего сделал дабл-богги на третьей и богги на четвёртой. Рид завершил турнир раундом в 69 ударов — три ниже пара.

До завершения сезона остаются три турнира. Следующим этапом станет Genesis Championship в Южной Корее, после чего тур проведёт два заключительных соревнования в Объединённых Арабских Эмиратах — Abu Dhabi Championship и DP World Tour Championship в Дубае.

Читай нас в