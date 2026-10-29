«Эвертон» не включил 31-летнего вингера Джека Грилиша в состав на матч Кубка английской лиги против «Ньюкасла» из-за нарушения клубной дисциплины. Об этом BBC Sport сообщило перед игрой.

Причина отсутствия

В клубе не уточнили детали нарушения. В то же время BBC Sport отмечает, что, согласно имеющейся информации, оно могло быть связано с пропуском тренировочного занятия.

Грилиш выступает за «Эвертон» на правах аренды из «Манчестер Сити». До этого он провёл значительную часть предыдущего сезона в ливерпульском клубе по аналогичной договорённости.

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Статистика вингера

В прошлом сезоне английский футболист забил два мяча и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за «Эвертон», после чего в январе получил травму стопы, досрочно завершившую для него сезон.

В этом сезоне Грилиш сыграл за «Эвертон» пять матчей в Премьер-лиге и принял участие в победе над «Вулверхэмптоном» в третьем раунде Кубка английской лиги. Перед возвращением в «Эвертон» он также выходил на замену за «Манчестер Сити» в матчах Суперкубка Англии с «Арсеналом» и Премьер-лиги против «Борнмута».

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