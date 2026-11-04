«Фенербахче» обыграл «Ливерпуль» 3:2 в Лиге чемпионов — Sky Sports News

«Фенербахче» победил английский «Ливерпуль» со счетом 3:2 в матче Лиги чемпионов в Стамбуле. Гости дважды выходили вперед, однако хозяева каждый раз быстро сравнивали счет и забили решающий мяч на 79-й минуте.

Два ответа на голы гостей

Как сообщает Sky Sports, на 25-й минуте 19-летний Трей Ньони открыл счет, забив свой первый профессиональный гол. Уже через четыре минуты Мейсон Гринвуд сравнял счет ударом со штрафного, после которого мяч изменил направление рикошетом от Жереми Жаке.

На 69-й минуте Александер Исак, который только что вышел на замену, вновь вывел «Ливерпуль» вперед. Швед забил головой после подачи Коди Гакпо, коснувшись мяча первым касанием в матче.

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Победный мяч Мурики

«Фенербахче» во второй раз восстановил равновесие уже на 73-й минуте. Арчи Браун воспользовался недопониманием между Гакпо и вратарем Алиссоном и отправил мяч в ворота. На 79-й минуте Ведат Мурики головой замкнул высокую подачу и принес своей команде победу.

Для «Ливерпуля», команду которого возглавляет Андони Ираола, это поражение стало первым в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. «Фенербахче» одержал первую победу в своей турнирной кампании.

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