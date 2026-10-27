FIFA в ноябре и декабре 2026 года проведет инспекции городов и стадионов, претендующих на проведение матчей чемпионата мира 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. Делегация организации оценит пригодность арен для проведения игр, сообщает Channel NewsAsia.

Города для инспекции

В Марокко визиты запланированы в Агадир, Касабланку, Фес, Марракеш, Рабат и Танжер. В Португалии делегация FIFA посетит Лиссабон и Порту, а в Испании — Барселону, Бильбао, Лас-Пальмас, Мадрид, Сан-Себастьян, Севилью и Сарагосу.

В FIFA отметили, что в ходе процесса отбора могут дополнительно осмотреть и другие спортивные объекты. Окончательный перечень арен организация еще не утвердила.

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Финал и распределение матчей

Место проведения финала чемпионата мира 2030 года также пока не определили. По данным агентства, Испания и Марокко соперничают за право принять решающий матч турнира.

Распределение матчей между аренами и виды поединков, которые состоятся на каждом стадионе, FIFA определит после утверждения окончательного списка городов-хозяев и дальнейшей работы над календарем. Первые три матча турнира должны пройти в Аргентине, Уругвае и Парагвае в честь столетия первого чемпионата мира, проведенного в 1930 году в Уругвае.

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