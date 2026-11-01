ФИФА предупредила Футбольную федерацию Кении (FKF), что может принять предусмотренные уставом меры в отношении лиц или структур, передающих футбольные споры в суды общей юрисдикции. Об этом Nation Kenya сообщает со ссылкой на письмо мирового футбольного органа исполняющему обязанности генерального секретаря FKF Деннису Гичеру.

Письмо ФИФА федерации

Письмо было отправлено по электронной почте 5 октября, а его копию получила Африканская конфедерация футбола (CAF). В ФИФА заявили, что зафиксировали рост числа дел, касающихся управления футболом в Кении, которые рассматриваются обычными судами.

Организация подчеркнула принципы автономии футбола и запрет на обращение в обычные суды. В письме отмечается, что нарушения этих принципов могут быть переданы на рассмотрение органов ФИФА для определения соответствующих мер согласно уставу организации.

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Арбитраж вместо судов

ФИФА обратила внимание на статью 69 конституции FKF. Ее первый пункт запрещает передавать футбольные вопросы в обычные суды, а последующие пункты предусматривают арбитражный порядок урегулирования споров. Такие дела должны рассматриваться независимым арбитражным трибуналом, признанным FKF или CAF, либо Спортивным арбитражным судом в Лозанне.

В Кении рассматривать спортивные споры уполномочен Трибунал по спортивным спорам. В то же время стороны, недовольные его решениями, все чаще обжалуют их в Высоком суде. В этом году FKF фигурировала как минимум в пяти таких делах.

Среди них — спор клуба Kariobangi Sharks о повышении и выбывании команд в Премьер-лиге FKF. Клуб оспорил применение регламента 2025 года, согласно которому его должны были автоматически перевести в Национальную суперлигу. Также в апреле сама федерация обратилась в Высокий суд после решения части ее Национального исполнительного комитета об отстранении президента FKF Хусейна Мохаммеда и члена комитета Юсуфа Абдаллы.

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