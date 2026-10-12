Глобальный опрос более 800 футболисток, проведённый профсоюзом Fifpro, показал, что 59% респонденток назвали финансовые причины возможным фактором досрочного завершения карьеры. Ещё 46% указали на психологический стресс, тогда как в предыдущем исследовании Fifpro 2017 года этот показатель составлял 13%, сообщает BBC News.

Все участницы опроса выступали за клубы высшего дивизиона в своих странах. В то же время письменный контракт имели только 78% опрошенных, а 82% сообщили, что получают выплаты от клуба. Лишь 57% отметили, что этих средств достаточно для покрытия расходов, связанных с игрой в футбол.

Контракты и выплаты

Профессионалками себя считают 62% респонденток, 27% назвали себя полупрофессиональными футболистками, а 12% — любительницами. Согласно определению FIFA, профессиональная игрок имеет письменный контракт и получает вознаграждение, превышающее расходы на занятия футболом.

Средняя месячная зарплата футболисток с 2017 года выросла втрое — до 2601 доллара, однако медианная зарплата составляет 1669 долларов. Уровень выплат существенно различается между регионами: от 6450 долларов в Северной Америке и 3982 долларов в Центральной и Западной Европе до 878 долларов в Восточной Европе и 480 долларов в Африке.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В десяти странах Восточной Европы средняя зарплата футболисток остаётся ниже национальной минимальной зарплаты. Средняя продолжительность контрактов выросла примерно с одного года в 2017 году до 19 месяцев, однако лишь две трети игроков получают выплаты на протяжении всех 12 месяцев года.

Психологическая поддержка и материнство

О трудностях с психическим здоровьем сообщили 57% участниц опроса, и половина из них не получала поддержки от своих клубов. В течение двух последних сезонов 24% футболисток сталкивались с задержками выплат, а 42% не имели пенсионного обеспечения.

В то же время Fifpro зафиксировала улучшение условий в отношении материнства. Если в 2017 году почти половина опрошенных считала, что желание создать семью может заставить их уйти из футбола, то теперь этот показатель снизился до 19%. В Fifpro связывают изменение, в частности, с правилами в отношении материнства, которые FIFA ввела в 2021 году и обновила двумя годами позже.

Читай нас в