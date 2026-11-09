Финляндия ужесточит визовые ограничения в отношении российских спортсменов

Министерство иностранных дел Финляндии введет новые ограничения в отношении граждан РФ, чтобы не допустить въезда спортсменов из страны-агрессора. Ожидается, что новые правила будут утверждены 12 ноября. Они направлены на то, чтобы прекратить выдачу краткосрочных рабочих виз российским спортсменам.

При этом действующие въездные документы не будут отменяться или аннулироваться задним числом, что позволит выступить спортсменам, уже имеющим визы, в частности игрокам Национальной хоккейной лиги. Запланированные меры связаны с проведением в Финляндии ряда международных соревнований, в частности этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке, чемпионата мира по фигурному катанию в Тампере и женского чемпионата Европы по баскетболу.

Об этом сообщило финское издание Yle.

Бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки одобрил решение правительства Канады не выдавать визы российским хоккеистам для участия в юношеском чемпионате мира. По его мнению, канадские власти поступили правильно, отказав сборной РФ в допуске к турниру.

Шведская хоккейная ассоциация заявила, что не будет играть против России, если команды встретятся на юношеском чемпионате мира по хоккею в Канаде. Мужской турнир для сборных U20 стартует 26 декабря в Эдмонтоне и Ред-Дире.

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