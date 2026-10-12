В Кардиффе, Великобритания, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут бой за титул WBA в супертяжелом весе. Поединок британских боксеров запланирован на 11 декабря на стадионе Principality Stadium. Об этом сообщает Sky Sports News со ссылкой на промоутера Фьюри Фрэнка Уоррена.

Титул WBA будет на кону

По словам Уоррена, WBA санкционировала бой за свой основной, или «супертитул», в супертяжелом весе. Ранее оба боксера уже владели чемпионскими поясами в этой категории, но впоследствии уступили их Александру Усику.

Решение WBA стало неожиданным, поскольку у организации есть обладатель «регулярного» титула — Мурат Гассиев. Он ожидал повышения до статуса полноценного чемпиона после того, как Усик освободил пояс WBA.

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Возможный следующий соперник

Уоррен также заявил, что хотел бы организовать в следующем году бой победителя встречи Фьюри — Джошуа с победителем реванша Даниэля Дюбуа и Фабио Уордли. Их поединок должен состояться в субботу за титул WBO в супертяжелом весе.

Чемпион WBO Дюбуа сообщил Sky Sports News, что готов выйти на ринг против победителя боя Фьюри — Джошуа. По словам Уоррена, его промоутерская компания Queensberry Promotions имеет в своем составе трех из четырех чемпионов супертяжелого веса и планирует организовывать объединительные бои в следующем году.

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