Фьюри считают фаворитом боя с Джошуа — какие шансы дают букмекеры

Тайсон Фьюри имеет больше шансов на победу в предстоящем поединке с Энтони Джошуа — так считают букмекеры. По их оценкам, наиболее вероятный исход боя — победа Фьюри нокаутом. Британские боксеры встретятся 11 декабря 2026 года на стадионе Principality Stadium в Кардиффе.

На победу Тайсона Фьюри букмекеры предлагают коэффициент 1,47. Шансы Энтони Джошуа оценивают несколько ниже — коэффициент на его победу составляет 2,55. Ничья считается наименее вероятным исходом: на неё выставлен коэффициент 17,00. Отдельно букмекеры оценили возможный способ победы каждого из боксёров. Самый низкий коэффициент среди всех вариантов получила победа Фьюри нокаутом — 2,28. Если же Тайсон выиграет по решению судей, коэффициент составит 3,66.

Для Энтони Джошуа наиболее вероятным вариантом победы букмекеры также считают досрочное завершение боя. На его победу нокаутом предлагают коэффициент 3,50. Победа британца по очкам оценивается значительно выше — в 8,00. В то же время коэффициенты не гарантируют исход поединка. Они лишь отражают оценку букмекерского рынка и могут меняться в зависимости от конторы и времени.

За что будут сражаться Фьюри и Джошуа

Поединок запланирован на 11 декабря 2026 года. Он состоится на стадионе Principality Stadium в столице Уэльса — Кардиффе. Это будет первая профессиональная встреча Фьюри и Джошуа, которую болельщики ждали много лет. На кону будет стоять вакантный титул WBA Super в супертяжёлом весе. Его освободил украинский боксёр Александр Усик в июне 2026 года.

Оба британца подходят к бою после побед в июле. Фьюри одолел Мариуша Ваха, а Джошуа победил Кристиана Пренгу. Теперь боксеры встретятся между собой, чтобы определить обладателя чемпионского титула. Таким образом, букмекеры отдают предпочтение Фьюри, но окончательный результат станет известен только после боя. Для обоих спортсменов это шанс завоевать ещё один крупный титул в супертяжёлом весе.

Бывший чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер встретится с австралийцем Джеем Опетаей в андеркарде боя Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Вечер бокса состоится 11 декабря на стадионе Principality Stadium в Кардиффе и будет транслироваться по всему миру на Netflix, сообщает The Guardian.

Читай нас в